Loro Piana попал под суд за эксплуатацию труда

Бренд Loro Piana, принадлежащий компании LVMH и производящий высококачественный кашемир, попал под суд за эксплуатацию труда. Об этом сообщает агентство Reuters.

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14 июля суд в Милане ввел административный надзор сроком на один год в отношении марки Loro Piana за косвенную передачу своего производства на субподряд китайским компаниям, обвиняемым в эксплуатации рабочих. Суд заявил, что бренд намерено не обеспечил надлежащий надзор за своими поставщиками для получения более высокой прибыли.

Сообщается, что административный надзор будет досрочно снят, если Loro Piana приведет свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Агентство не смогло связаться с представителями бренда для получения комментариев.

До этого в Италии подрядчика бренда Dior заподозрили в эксплуатации труда мигрантов при организации производства сумок.

По информации журналистов издания Corriere della Sera, производство сумок, которым занимались две компании из провинции Милана, позволило сильно снизить их цену. Изготовление изделия при розничной цене в €2,6 тысяч обходилось заказчику в €53.

При этом сообщается, что полиция провела несколько рейдов и обнаружила семейную пару китайцев, которые нелегально устроили на работу 17 сограждан и 5 филиппинцев. Правоохранительные органы нашли на месте кожу, клей, ткань и растворители, которые хранились без надлежащей упаковки. Как отмечают журналисты, мигранты жили на рабочих местах. Там же у них были спальные места и туалеты «на минимальном этическом уровне».