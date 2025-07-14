«ПИК» получил предписание от ЦБ

ЦБ выдал официальное предписание компании «ПИК-Специализированный застройщик» после выявленных нарушений требований законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Регулятор выявил нарушение застройщиком закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

»Банком России по факту установленных нарушений [закона] ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» направлено предписание об устранении допущенных нарушений и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем», — отмечает пресс-служба ЦБ.

В ноябре 2023 года ЦБ завершил проверку, в ходе которой выявил признаки рыночных манипуляций со стороны компаний «ПИК-Инвестпроект» и «Плаза Холдинг». Речь шла о сделках с обыкновенными акциями «ПИК-Специализированный застройщик», совершенных в период с 4 по 25 мая 2022 года.

Согласно закону, за подобные нарушения предусмотрены административные и иные меры воздействия, включая санкции в отношении юридических лиц.