Адвокат оценил угрозу производству «Мирамистина»

Производству «Мирамистина» и «Окомистина» на сегодняшний день ничего не угрожает, поскольку компания «Инфамед», на которую суд наложил запрет, не выпускает эти препараты, а владеет регистрационными удостоверениями на них. Такую оценку дал адвокат ООО «Инфамед» Рубен Маркарьян в беседе с РИА Новости.

Компания имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора, а Арбитражный суд Подмосковья запретил собственникам распоряжаться имуществом, в том числе правами на регистрационные удостоверения. Речи о запрете выпуска препаратов не идет, уточнил юрист.

«Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает», — подчеркнул Маркарьян, добавив, что судебный спор не затронет выпуск и реализацию этих средств.

Деятельность компании-владельца антисептика «Мирамистин» и «Окомистин» была заблокирована на всей территории России из-за судебного ограничения. Из-за ограничительных мер блокирована работа 164 медицинских представителей компании на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны.