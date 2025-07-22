В Гааге сняли арест с активов «Газпрома»

Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает газета «Ведомости».

Акции одного из крупнейших газодобытчиков на морском шельфе страны Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects попали под арест по не связанным друг с другом искам украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива». Последние таким образом пытаются получить компенсацию за собственные активы, потерянные после начала боевых действий на Украине.

Управляющей компании (УК) «Славутич-инвест» принадлежали восемь земельных участков в Мелитополе, который осенью 2022 года по итогам прошедших референдумов вошел в состав России. Одесская «Жнива» арендовала 18 элеваторов в Запорожской и Херсонской областях. Обе компании потребовали возмещение ущерба от России и, как с ее представителя, «Газпрома». Позднее суд признал «Газпром», «Газпром капитал» и Gazprom International «вторым я» РФ и постановил взыскать долг страны с них. Компании обратились в суд Гааги, однако в Европе заявили, что раз Gazprom International рассматривается на Украине как единое целое с Россией, на него распространяется государственный иммунитет.

Активы Газпрома были арестованы осенью 2024 года.

Российской компании принадлежит 50 процентов в совместном предприятии по поиску, разведке и добыче углеводородов Wintershall Noordzee. Она с 1965 года занимается газодобычей на нидерландском морском шельфе, под управлением компании находятся 11 добывающих морских установок в Северном море.