«Душераздирающее зрелище»: эксперт о зданиях «Почты России»

Ситуация с «Почтой России» отражает, насколько либеральная модель управления не позволяет развиваться «очень важной с точки зрения решаемых задач государственной компании». Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Вадим Сипров.

Ранее СМИ сообщили, что Счетная палата провела аудит «Почты России». Госкомпанию заподозрили в нецелевом использовании пенсий и пособий — средства якобы размещались на средствах для получения дополнительного дохода. Кроме того, за пять лет из бюджета «Почты России» потратили 1,5 млрд на спонсорство и благотворительность, еще свыше 600 млн рублей — на PR-поддержку, хотя деньги могли пойти на улучшение собственной инфраструктуры.

Сипров отметил, что власть наконец-то смогла взяться за «Почту России». По мнению политолога, вскрытые разного рода «серые схемы» теперь станут предметом изучения для правоохранителей.

«Это и проблемы внутренней коррупции, это и проблемы с нерациональным расходованием бюджетных средств, когда на нужды пиара, допустим, тратят более чем в миллиард рублей в год. В то же время огромное количество почтовых отделений на местах представляют собой просто душераздирающее зрелище. Люди, которые в силу какой-то необходимости бывают в этих отделениях, испытывают неловкость», — сказал Сипров.

Политолог добавил, что ему искренне жаль людей, которые работают там, поскольку они обычно — «хорошие и душевные». По мнению Сипрова, подумать стоит и о них тоже, а помочь в текущей ситуации может лишь смена руководителей.