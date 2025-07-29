«Аэрофлот» отменил 29 июля более 50 рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 29 июля, отменила 53 рейса: 22 из московского Шереметьево и 31 — в направлении столицы.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, с 10:00 мск «Аэрофлот» выполняет программу полётов в рамках расписания. До этого момента проводились точечные отмены рейсов.

«...Далее программа собственных рейсов «Аэрофлота» стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» планирует 29 июля выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по графику.