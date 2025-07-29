Сбой произошел в работе сайта «Почты России»

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В работе сайта «Почты России» произошел сбой — пользователи жалуются, что не могут зайти на портал.

«Почта России» упала по всей стране
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На портале Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, за час было зарегистрировано 185 жалоб из 25 российских городов. Больше всего сообщений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, также на проблемы в работе сайта жалуются жители Московской области, Республики Тыва и Ямало-Ненецкого автономного округа.

39 процентов россиян жалуются на технические проблемы в работе сайта «Почты России», еще 29 процентов респондентов сообщили о сбое в работе сервиса, семь процентов россиян также отметили неполадки в работе мобильного приложения.

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28 июля произошел сбой в работе портала «Госуслуги». Больше всего сообщений о технических проблемах поступило из Москвы, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Санкт-Петербурга. Пользователи отмечали проблемы в работе сайта и мобильного приложения, а также жаловались на отсутствие доступа к личному кабинету.

29 июля появились сообщения о том, что хакеры взломали сеть аптек «Столички» взломали, в результате чего по всей Москве закрылись торговые точки.