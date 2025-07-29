«Почта России» упала по всей стране

В работе сайта «Почты России» произошел сбой — пользователи жалуются, что не могут зайти на портал.

На портале Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, за час было зарегистрировано 185 жалоб из 25 российских городов. Больше всего сообщений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, также на проблемы в работе сайта жалуются жители Московской области, Республики Тыва и Ямало-Ненецкого автономного округа.

39 процентов россиян жалуются на технические проблемы в работе сайта «Почты России», еще 29 процентов респондентов сообщили о сбое в работе сервиса, семь процентов россиян также отметили неполадки в работе мобильного приложения.

«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за атаки хакеров

28 июля произошел сбой в работе портала «Госуслуги». Больше всего сообщений о технических проблемах поступило из Москвы, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Санкт-Петербурга. Пользователи отмечали проблемы в работе сайта и мобильного приложения, а также жаловались на отсутствие доступа к личному кабинету.

29 июля появились сообщения о том, что хакеры взломали сеть аптек «Столички» взломали, в результате чего по всей Москве закрылись торговые точки.