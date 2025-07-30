У Ozon Банка появились банкоматы

Ozon Банк начал развёртывание собственной сети банкоматов. Уже установлено 12 устройств в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а к концу года их количество планируется увеличить до 350.

Банкоматы разместят в пунктах выдачи заказов маркетплейса, а также в торговых центрах и магазинах.

«Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен офлайн-контакт с банком, поэтому мы решили "выйти в мир" с помощью банкоматов», — рассказал «Коммерсанту» генеральный директор «Озон Финтеха» Ваэ Овасапян.

До конца года банк будет изучать спрос и удобство локаций, после чего примет решение о дальнейшем расширении сети. Помимо снятия и внесения наличных, функционал банкоматов планируют дополнять новыми разработками. На конец 2024 года у Ozon было более 60 тысяч пунктов выдачи заказов, но банкоматы появятся только в тех из них, где владельцы согласятся на установку.

«С грядущим запретом на идентификацию через агентов банкоматы могут стать важным инструментом для удалённой верификации», — отметил глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов.

Сейчас клиенты Ozon Банка могут без комиссии снимать наличные и пополнять счета в банкоматах ВТБ. Однако, по данным источника на банковском рынке, банк платит около 2% за каждую такую операцию. Затраты на покупку 350 банкоматов составят около 700 миллионов ₽. Чтобы окупить вложения, банку необходимо перенаправить через свою сеть около 35 миллиардов ₽. Эксперты сомневаются в быстрой окупаемости проекта, поскольку банкоматы также требуют обслуживания, инкассации и аренды площадей.