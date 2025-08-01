Путин изменил правила работы маркетплейсов

Президент узаконил тщательную проверку продавцов, сообщает ИА DEITA.RU.

Новый закон призван упорядочить работу цифровых платформ, выступающих посредниками в сделках. Президент Путин подписал указ, подразумевающий создание более прозрачной среды для онлайн-бизнеса.

Согласно новым правилам, всех продавцов ждет тщательная проверка перед тем, как допустить к работе на маркетплейсах. Этим займутся госреестры и единая система идентификации и аутентификации.

Законом установлена прямая связь между продавцом и покупателем в случае возникновения вопросов, что упростит процедуру возврата и обмена товаров.

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Запрещают дискриминацию, вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб и разрешения споров между покупателями и продавцами.

Кроме того, кабмин заимеет право организовать дополнительные проверки. Информация от продавцов будет в налоговые органы, это усилит государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере цифровой экономики.

Нормы вступают в силу с 1 октября текущего года. К слову, из-под действия закона исключены операторы инвестиционных платформ, государственных и муниципальных информационных систем и площадок.