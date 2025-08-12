Экс-топ-менеджер ВТБ возглавил «Вайлдберриз банк»

Совет директоров дочернего банка маркетплейса Wildberries — «Вайлдберриз банк» утвердил назначение Георгия Горшкова на пост председателя правления, уточнили Frank Media в пресс-службе компании. Кандидатуру нового руководителя согласовал Банк России.

О возможном назначении Горшкова 22 июля впервые объявила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале. Она отмечала, что топ-менеджер займется формированием долгосрочной стратегии финтех-направления группы, будет развивать банковские продукты для корпоративного и розничного сегментов, повышать качество финансовых услуг.

Георгий Горшков обладает более чем 20-летним опытом в финансовой сфере и с 2007 года был связан с группой ВТБ. В 2007—2012 годах он возглавлял розничный бизнес «ВТБ 24». Оттуда с командой топ-менеджер перешел в Лето-банк, позже переименованный в Почта-банк, акционером которого является ВТБ. В 2016—2020 годах Горшков занимал пост первого заместителя председателя правления Почта-банка, входил в совет директоров «ВТБ страхования».

С осени 2023 года банкир входил в правление ВТБ, где курировал розничный бизнес в должности заместителя президента — председателя правления. В конце мая это года он покинул позицию. Но в пресс-службе ВТБ тогда указали, что Горшков продолжит работать в группе.

На место Горшкова в ВТБ назначен Андрей Пахомов. В новой должности он будет отвечать за розничный бизнес под кураторством первого заместителя председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.

Прежний председатель правления «Вайлдберриз банка» Марина Мельник продолжит работу в качестве члена правления.