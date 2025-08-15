Сеть ресторанов Subway сменила название в России

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway провела глобальный ребрендинг в России и сменила название на Subjoy.

Изменения затронут 140 заведений по всей стране, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Рестораны быстрого обслуживания Subway объявили о глобальном ребрендинге. У бренда поменяется позиционирование, название, логотип и визуальная идентичность. Рестораны, ранее работавшие под управлением ООО "Сабвэй раша сервис компани", меняют название и продолжат работу под новым брендом Subjoy. Ребрендинг пройдет в несколько волн и затронет 140 точек по всей России", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что смена айдентики в 140 заведениях произойдет в течение ближайших 30 дней, смена вывески в 100 ресторанах - до 30 сентября, все остальные изменения пройдут до конца текущего года.

"Слово joy в названии нового бренда Subjoy ассоциируется с удовольствием, радостью и эмоциями, которые каждый получает от любимого саба. А новая суть бренда звучит так -- "всегда хорошая идея", так как сэндвич со свежими овощами и кастомизированной начинкой -- хорошая идея в любой ситуации", - пояснили в пресс-службе.

Там напомнили, что в июне 2024 года международный франчайзор - компания Subway international B.V. - проинформировала российских франчайзи сети ресторанов Subway о прекращении поддержки торговой марки Subway на территории России и о предстоящем расторжении договоров коммерческой концессии.

"Конечной целью ребрендинга является укрепление позиции существующего франчайзингового бизнеса и обеспечение устойчивого развития в будущем", - подчеркнули в компании.

О компании

Subway - одна из крупнейших в мире сетей быстрого обслуживания. Компания основана в 1965 году в США. В основном меню ресторанов - сэндвичи, салаты и роллы.

В России ресторан Subway впервые открылся в 1994 году. Главный офис компании находится в Санкт-Петербурге.