Маск пытался привлечь Цукерберга к покупке OpenAI

Владелец стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI Илон Маск предлагал сооснователю корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марку Цукербергу совместно вложиться в покупку американской компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

По его данным, Маск хотел, чтобы Цукерберг профинансировал часть сделки суммой в $97,4 млрд, за которые владелец xAI предлагал купить OpenAI. Информация об этом указана в документах суда в связи с тем, что OpenAI потребовала от Meta опубликовать данные о взаимодействии компании Цукерберга с Маском.

Как пишет Bloomberg, попытки Маска купить OpenAI и привлечь к этому Цукерберга могут показать несостоятельность судебных претензий Маска к разработчикам ChatGPT, которых Маск обвиняет в "предательстве благотворительной миссии" компании.

Ранее сообщалось, что консорциум инвесторов во главе с Маском готов приобрести за $97,4 млрд некоммерческую организацию, которая контролирует деятельность OpenAI. Компания от предложения Маска отказалась. Цукерберг и его компания в инициативе не участвовали, указывает Bloomberg.

Илон Маск и Сэм Альтман совместно с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и рядом других лиц основали OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. Весной 2023 года он основал стартап в сфере ИИ под названием xAI. В марте 2024 года Маск подал иск против OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации фирмы. Претензия Маска заключается в том, что нацеленность OpenAI на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель.