«Лента» хочет приобрести крупную сеть гипермаркетов

Торговая сеть "Лента" планирует приобрести гипермаркеты "Окей". Сделка находится на стадии необязывающего предложения, которая предполагает согласование условий между продавцом и покупателем, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

На данный момент сделка возможна только после одобрения правкомиссии на продажу российского бизнеса гипермаркетов "Окей" менеджменту компании. По информации газеты, "Окей Групп" планируют завершить реструктуризацию бизнеса до конца текущего года.

Стоимость этой сделки может составить от 40 до 55 миллиардов рублей, считают эксперты. Такой ход позволит "Ленте" повысить оборот примерно на 140–150 миллиардов рублей, а также расширить свою долю на рынке.

Ранее российский парфюмерно-косметический ретейлер "Золотое яблоко" обратился в Роспатент для регистрации товарного знака в виде фирменного зелено-лаймового цвета. Заявка поступила 5 августа 2025 года от компании "Екатеринбург яблоко". Из документа следует, что товарный знак соответствует цвету Pantone 389C.

В июле региональные управления ФАС РФ завели 21 дело в отношении 20 логистических центров торговой сети "Светофор". Дела были возбуждены в рамках проверки центров на соответствие их деятельности требованиям закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".