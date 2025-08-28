Убытки российских угольных компаний взлетели

По итогам первого полугодия сальдированный убыток российских угольных компаний взлетел в 26 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 185,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

Эта сумма складывается из прибыли компаний в размере 58 миллиардов рублей (минус 35 процентов) и убытков в размере 243,2 миллиарда (плюс 2,6 раза). Доля прибыльных компаний в отрасли упала до 34 процентов, а убыточных — выросла до 66 процентов.

По состоянию на май убытки отрасли оценивались в 128,6 миллиарда рублей, что сравнимо с убытками за весь 2024 год. В июле замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин не исключил, что к концу года сальдированный убыток угольщиков достигнет 300-350 миллиардов рублей.

Основными причинами негативной динамики он назвал ситуацию на внешних рынках, то есть слабый спрос и низкие цены, а также слишком крепкий рубль и высокие ставки по кредитам.

На этой неделе губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что в главном угольном регионе России остановлены навсегда или законсервированы 17 угольных шахт и разрезов. Работников тех из них, что закрылись, власти обещают перераспределить по другим компаниям.

Для борьбы с кризисом правительство разработало программу поддержки угледобывающих компаний, объем которой предварительно оценивался в 63 миллиарда рублей.

Меры предусматривают отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период до 30 ноября этого года. На тот же период продлеваются сроки уплаты отдельных страховых взносов, а также предоставляется отсрочка по уплате задолженности. Кроме того, по индивидуальным решениям отдельные представители отрасли получают помощь в виде субсидий, реструктуризация задолженностей и отсрочки по кредитам.