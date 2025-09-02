Назван новый главный редактор Vogue

Дочь французского режиссера Луи Маля и американской актрисы Кэндис Берген Хлоя Маль названа новым главным редактором американской версии журнала Vogue. Об этом сообщает издание Puck.

По информации журналистов, о назначении Маль на должность официально объявят во вторник, 2 сентября. Известно, что на пост нового главреда также претендовала глобальный директор Vogue Runway Николь Фелпс.

26 июня британская журналистка и бывший главный редактор издания Анна Винтур заявила о желании покинуть пост, который занимала 37 лет. Она продолжит работу на должностях главного контент-директора Condé Nast и глобального редакционного директора журнала.

В феврале также сообщалось, что Винтур получила от короля Карла III орден Кавалеров Почета за вклад в мир моды. Журналистка появилась перед камерами в черных солнцезащитных очках, но во время торжественного мероприятия сняла их. После того, как Карл III прикрепил орден к лацкану ее пиджака, Винтур улыбнулась и пожала ему руку.