Состояние президента США Дональда Трампа увеличилось более чем на $5 млрд за сутки после запуска торгов токеном WLFI, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается в статье, 1 сентября токен стал торговаться по цене около $0,3.

«Сейчас WLFI — самый ценный актив Трампов, который превосходит их портфель недвижимости», — говорится в материале.

Ранее мемкоин Трампа TRUMP вырос более чем на 3% на фоне его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

В пике за вечер 15 августа мемкоин поднимался до $9,27 (+3,67%).

Между тем IT-консультант по цифровым технологиям Роман Некрасов заявил, что в сентябре курс биткоина будет держаться в диапазоне $115—130 тыс.