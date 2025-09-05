Путин сделал заявление об ушедших из России компаниях

Многие ушедшие из России компании хотят вернуться.

Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

«Мы ни от кого не отворачивались, мы никого не выгоняли. Кто хочет, всегда может вернуться, исходя из условий, которые складываются на данный момент», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что у России стабильная, предсказуемая и внешняя, и экономическая политика.

Ранее в Совфеде назвали условия возвращения иностранного бизнеса в Москву.

Глава подразделения немецкой компании Tom Tailor в России Сергей Кондаков отмечал, что ушедшие фирмы быстро вернутся при снятии санкций.