OpenAI потратит на ChatGPT $115 млрд до 2029 года

OpenAI резко увеличила прогнозируемые расходы на развитие искусственного интеллекта до $115 млрд к 2029 году, пишут СМИ. Это на $80 млрд больше, чем ожидалось ранее. Основная причина — рост затрат на поддержку ChatGPT и “сопутствующих технологий”.

В этом году компания планирует потратить более $8 млрд, что на $1,5 млрд выше прошлых прогнозов. Для снижения расходов OpenAI собирается развивать собственные серверные чипы и дата-центры. Первый ИИ-чип компания выпустит в следующем году в партнёрстве с Broadcom и будет использовать его внутри компании.

OpenAI также расширяет сотрудничество с Oracle, планируя 4,5 гигаватта мощности для дата-центров в рамках проекта Stargate, который может потребовать до $500 млрд и 10 гигаватт. Кроме того, к поставщикам вычислительных мощностей добавлен Google Cloud.