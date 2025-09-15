Акции главного конкурента Tesla обрушились

Акции китайского производителя электрокаров BYD подешевели на 30 процентов. Об обрушении стоимости ценных бумаг главного конкурента Tesla сообщает Bloomberg.

Падение цен объясняют потерей инвесторами веры в стратегию компании, направленной на получение максимальной выгоды за счет больших скидок, в то время как власти Китая борется с так называемой инволюцией, которая наносит ущерб отрасли.

«Хотя я считаю, что инвесторы сохраняют позитивный настрой в долгосрочной перспективе, агрессивная стратегия BYD по "захвату доли рынка за счет ценового давления" вызывает серьезные опасения. В краткосрочной перспективе это все равно должно негативно сказаться как на выручке, так и на прибыли», — пояснил Кевин Нет, глава отдела азиатских акций в Financiere de L Echiquier.

В июне прибыль компании уже упала на 30 процентов — впервые более чем за три года. Тем временем Пекин все активнее пытается обуздать чрезмерную конкуренцию, которая создает дефляционное давление и вредит международной репутации китайского производства.

В марте автогигант сообщал, что намерен продать 5,5 миллиона автомобилей к концу 2025 году, однако позднее цифры скорректировали сразу на 16 процентов, до 4,6 миллиона автомобилей. Компания столкнулась с давлением со стороны конкурентов — Geely Auto и Leapmotor.

Как отмечали ранее в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), именно конкуренция со стороны BYD помешала Tesla удержать лидирующие позиции на европейском рынке электрокаров. Если в июне 2024 года доля Tesla на рынке ЕС составляла 3,4 процента, то в начале лета этого года она опустилась до 2,8 процента.