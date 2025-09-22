Nvidia инвестирует до $100 млрд в разработчика ChatGPT

Разработчик графических процессоров Nvidia планирует инвестировать до $100 млрд в компанию OpenAI в рамках партнерства. Об этом сообщили на сайте американской организации.

© Global look

В OpenAI отметили, что компании подписали протокол о намерениях по созданию стратегического партнерства. В рамках соглашения Nvidia развернет системы для инфраструктуры искусственного интеллекта OpenAI нового поколения. Их общая мощность составит не менее 10 гигаватт. Системы позволят обучать и запускать модели нового поколения для создания суперинтеллекта.

«Для поддержки этого развертывания, включая центр обработки данных и энергетические мощности, Nvidia намерена инвестировать до $100 млрд в OpenAI по мере развертывания новых систем», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что проект будет реализовываться в несколько этапов. Начало работы первой фазы запланировано на вторую половину 2026 года.

10 сентября газета Wall Street Journal сообщила, что OpenAI, разработавшая ChatGPT, договорилась о приобретении вычислительных мощностей корпорации Oracle для развития искусственного интеллекта. По данным журналистов, сумма сделки составила $300 млрд, а ее срок составляет пять лет.