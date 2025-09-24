Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России

В первом полугодии 2025 года в сегменте российского рынка напитков со вкусом колы произошли перестановки. По данным исследовательской компании NTech, бренд Evervess, выпускаемый на заводах PepsiCo в России, впервые обогнал по доле продаж завозимую из-за рубежа оригинальную Coca-Cola. Об этом сообщает РБК.

Если во втором полугодии 2024 года на долю импортной Coca-Cola приходилось 5,9% от всех продаваемых в России напитков со вкусом колы по объемам в литрах, а Evervess по этому показателю была на строчку ниже, занимая пятое место с 5,1%, то к середине 2025 года расстановка сил изменилась. Evervess с долей продаж 6,8% опередила Coca-Cola, которая теперь опустилась на пятое место (6,5%).

Лидером остается «Добрый Cola» с более чем 33% рынка. На втором месте кола от «Черноголовки» (20,7%), на третьем — СoolCola (11,2%). По подсчетам аналитиков NTech, в первом полугодии наиболее высокие темпы роста показали бренды Evervess и Coca-Cola. Продажи Evervess увеличились на 93,3% в годовом выражении, Coca-Cola — на 44,5%.

Существенный прирост зафиксирован и у «Черноголовки», чьи объемы выросли на 30,5%. В целом сегмент напитков со вкусом колы продемонстрировал рост на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Рост Evervess эксперты связывают с активным присутствием в розничных сетях и сегменте HoReCa, а также с удачным позиционированием вкусового профиля, близкого к привычным международным брендам. При этом сама Coca-Cola продолжает демонстрировать спрос, но объемы продаж ограничены из-за ввоза продукции только по параллельному импорту.

Между тем, как выяснил ТАСС, срок действия регистрации товарного знака Coca-Cola в России истекает 31 октября 2025 года. Заявка на бренд в Роспатент поступила еще в 1936 году и с тех пор неоднократно продлевалась. Потенциальная потеря товарного знака может осложнить положение Coca-Cola на российском рынке, где конкуренция между локальными и импортными марками за последний год заметно усилилась.