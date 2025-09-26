Сеть пиццерий в России сменила владельца

У бывшей сети пиццерий Pizza Hut в России сменился основной владелец. О смене основного владельца со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Коммерсантъ».

Владельцем 60 процентов ООО «Ной-М», которая управляет пиццериями «ПиццаН», стал Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко — основатель холдинга «Ростик» и «Росинтер Ресторантс Холдинг», в портфеле которой 30 различных брендов, включая IL Patio, «Планету Суши», «Шикари» и другие. 20 процентов компании осталось у вице-президента ресторанного холдинга «Ростик» Владимира Мехришвили и еще по 10 процентов — у совладельца сети One Price Coffee Алексея Чайки и гендиректора ООО «Корпэстейт» (контролируется «Ростик») Светланы Берсневой.

Сеть «ПиццаН» работает на базе Pizza Hut с 2022 года — в нее входят 67 кафе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году снизилась на семь процентов год к году, до 233 миллионов рублей, а чистый убыток составил 11,9 миллиона рублей.

По словам директора по развитию Gagawa Алены Овчинниковой, многие пиццерии сейчас банкротятся и закрываются. Потребители все реже посещают пиццерии офлайн, предпочитая онлайн-заказы из заведений формата dark kitchen (работают только на доставку), добавила эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Холдинг AmRest, владеющий также франшизой KFC, продал свой бизнес в России летом 2022 года. Холдинг является одним из крупнейших в Европе, он был основан в Польше, но с 2017 года штаб-квартира перенесена в Испанию. В России он управлял 267 ресторанами.