Ozon перешел в российскую юрисдикцию

Компания Ozon завершила процедуру перерегистрации в юрисдикцию России. Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что предприятие получило регистрацию под названием «Международная компания Публичное акционерное общество «Озон» на территории острова Октябрьский в Калининградской области.

МКПАО «Озон» выйдет на биржу до конца года, о чем инвесторов заранее проинформируют.

О решении Ozon сменить юрисдикцию с Кипра на Российскую Федерацию в компании заявляли в декабре прошлого года. В июле Кипр одобрил перерегистрацию маркетплейса.

24 сентября Ozon объявил о новом повышении тарифов на продажу товаров, которое затронет широкий круг категорий, включая одежду и товары для дома. По мнению ряда экспертов, из-за этого товары для дома и одежда в РФ подорожают на 5–10%.