"Ъ": Wildberries может стать новым владельцем сети "Рив гош"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Wildberries (Объединенная компания Wildberries & Russ, РВБ) может приобрести бьюти-ретейлера "Рив гош". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке ретейла.

По данным издания, стороны объявили о стратегическом партнерстве, однако фактически договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5-6 млрд рублей. Для Wildberries сделка станет возможностью закрепиться на рынке премиальной косметики, пишет газета.

Как уточняет "Коммерсантъ", соглашение между "Рив гош" и РВБ уже достигнуто, обсуждение условий заняло несколько дней.

В пресс-службах обеих компаний отказались от комментариев газете, сославшись на ранее опубликованное сообщение о партнерстве, в рамках которого 252 магазина "Рив гош" подключились к сервису маркетплейса Wildberries по самовывозу товаров, а сама сеть получила отдельный раздел в каталоге площадки.

Ранее интерес к покупке "Рив гош" проявляли структуры "Севергрупп", уточняет издание, однако переговоры зашли в тупик. По данным источников газеты, предложение РВБ оказалось более выгодным для совладельцев сети и не предусматривает их дальнейшего участия в бизнесе.