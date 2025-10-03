Armani ищет покупателей миноритарной доли компании

Итальянский дом моды Armani инициировал переговоры о продаже миноритарной доли компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В числе потенциальных покупателей — французская L’Oréal. Переговоров с фондами прямых инвестиций пока не ведется.

Консультантом по сделке выступит Rothschild, утверждают два собеседника агентства. Переговоры находятся на ранней стадии, их продвижение может занять несколько месяцев.

Согласно завещанию Джорджо Армани, 15% компании должны быть проданы в течение 18 месяцев после его смерти, а в последующие три-пять лет планируется продажа еще от 30% до 54,9% тому же покупателю. Среди приоритетных кандидатов указаны LVMH, L’Oréal и EssilorLuxottica.

Альтернативным вариантом завещание предусматривает проведение первичного размещения акций в Италии или на другом крупном рынке.

После смерти Армани 4 сентября 2025 года структура владения компанией распределена следующим образом: 40% голосующих акций у давнего соратника и партнера Панталео Дель’Орко, 30% — у фонда Fondazione Giorgio Armani, по 15% — у племянницы и племянника модельера, остальные родственники получили акции без права голоса.