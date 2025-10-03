Armani ищет покупателей миноритарной доли компании

Sostav.ru

Итальянский дом моды Armani инициировал переговоры о продаже миноритарной доли компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В числе потенциальных покупателей — французская L’Oréal. Переговоров с фондами прямых инвестиций пока не ведется.

Armani ищет покупателей миноритарной доли компании
© Global Look Press

Консультантом по сделке выступит Rothschild, утверждают два собеседника агентства. Переговоры находятся на ранней стадии, их продвижение может занять несколько месяцев.

Согласно завещанию Джорджо Армани, 15% компании должны быть проданы в течение 18 месяцев после его смерти, а в последующие три-пять лет планируется продажа еще от 30% до 54,9% тому же покупателю. Среди приоритетных кандидатов указаны LVMH, L’Oréal и EssilorLuxottica.

Альтернативным вариантом завещание предусматривает проведение первичного размещения акций в Италии или на другом крупном рынке.

После смерти Армани 4 сентября 2025 года структура владения компанией распределена следующим образом: 40% голосующих акций у давнего соратника и партнера Панталео Дель’Орко, 30% — у фонда Fondazione Giorgio Armani, по 15% — у племянницы и племянника модельера, остальные родственники получили акции без права голоса.