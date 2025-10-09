Минфин назвал число пользователей криптовалюты в России

В стране насчитывается порядка 20 млн граждан, которые так или иначе используют криптовалюту, это требует создания собственной инфраструктуры для регулирования, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.

«Признаем, что крипта существует. У нас миллионы граждан, по некоторым оценкам, это 20 млн граждан, которые используют криптовалюту в тех или иных целях. Если они это используют, нам нужна своя инфраструктура, чтобы защитить граждан, получить экономический и технологический эффект», – указал Чебесков, передает ТАСС.

В то же время первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор рассчитывает на принятие законодательства, регулирующего инвестиции в криптовалюты, в 2026 году. По его словам, предварительные обсуждения уже заняли достаточно времени, и теперь важно достичь консенсуса и двигаться вперед.

Чистюхин выразил надежду, что вместе с законодательством начнет работать лицензионный процесс, и к концу 2026 года появятся первые лицензированные компании на рынке. Также он отметил, что после 2026 года участникам рынка потребуется минимум год на подготовку структур и их легализацию, а в 2027 году могут быть внесены изменения в правоохранительное и административное законодательство для установления ответственности за нелегальный оборот криптовалюты.

Ранее в ЕС предложили в новом пакете антироссийских санкций запретить операции на криптовалютных платформах для пользователей из России.

До этого Дания предложила ввести ограничения на использование доходов России от операций с криптовалютой.