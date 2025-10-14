В Россию хочет вернуться израильская компания в сфере кибербезопасности

Израильский разработчик межсетевых экранов нового поколения (NGFW) Check Point рассматривает возможность возвращения на российский рынок. По информации источников в сфере информационной безопасности, одним из основных сценариев является создание совместного предприятия (СП) с отечественным производителем аппаратных платформ. Об этом сообщает издание SecPost.

Ранее в качестве потенциального партнера для сотрудничества называлась компания Fplus. Однако на фоне финансовых трудностей Fplus, Check Point также изучает возможность партнерства с такими производителями, как Delta Computers и Kraftway.

Генеральный директор Delta Computers подтвердил осведомленность о планах израильской компании по налаживанию партнерства, но не стал раскрывать детали возможного сотрудничества. В Kraftway отметили успешный прошлый опыт адаптации ПО Check Point под их аппаратные решения и выразили готовность к возобновлению взаимодействия в любой форме, хотя официальных предложений о создании СП пока не поступало.

Напомним, что сертификат ФСТЭК, позволявший Check Point работать с критической информационной инфраструктурой (КИИ) РФ, истек в январе 2025 года. Для возобновления деятельности и обеспечения полноценного сервисного обслуживания компании необходимо локализовать свое присутствие.

Ранее сообщалось, что основатель Fplus, Алексей Мельников, регистрировал компанию ООО «Русплатформа» для производства межсетевых экранов под брендом RusPoint. Позже Мельников вышел из состава учредителей «Русплатформы». Источники, близкие к сделке, указывают, что Fplus разрабатывал серверные решения специально для Check Point, которые даже проходили тестирование у крупных заказчиков. В самой «Русплатформе» заявили об отсутствии планов по сотрудничеству с израильским вендором и подтвердили прохождение их решений сертификации ФСТЭК в 2025 году.

Несмотря на уход вендора, по итогам 2024 года доля Check Point на российском рынке межсетевых экранов, доступных к свободной покупке, достигла 14%. Общая доля иностранных решений на рынке снизилась с 72% в 2021 году до 31% в 2024 году, что подчеркивает растущую потребность в локализованных NGFW.