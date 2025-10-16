Водка «Путинка» может вернуться на прилавки

Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) может восстановить производство водки «Путинка». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас ТВЗ производит водки «Пронская» и Ikra, а также виски Noble Stage и джин Beatly. В августе 2025 года «Росспиртпром» приобрел 51% долей в ТВЗ. В 2024 году выручка ТВЗ увеличилась на 37,91%, до 8,14 млрд руб., но чистая прибыль сократилась на 61,09%, до 121,6 млн руб.

Бренд «Путинка» был создан в 2003 году маркетологом Станиславом Кауфманом. До 2021 года права на разлив «Путинки» принадлежали заводу «Кристалл», расположенный в Москве. Кауфман предположил, что «Кристалл» передал право на использование бренда ТВЗ из-за отсутствия планов возобновления производства водки этой марки.

Розлив «Путинки» приостанавливался в 2011 году, затем достик пиковых показателей в 2014 году, когда водка заняла четвертое место в рейтинге продаж в РФ. В 2016 году розлив этого напитка снова приостановился, на этот раз почти на десятилетие.

Предполагается, что первичные продажи «Путинки» после возможного возвращения на рынок могут быть высокими из-за ностальгии, однако в дальнейшем товар может не выдержать конкуренции на рынке крепкой алкогольной продукции.