В европейской стране приняли закон о 13-часовом рабочем дне

Парламент Греции принял законопроект о 13-часовом рабочем дне, который вызвал протесты профсоюзов и оппозиционных партий. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

Указывается, что за принятие документа под названием «Справедливый труд для всех» проголосовали 156 депутатов от правящей партии «Новая демократия» и два независимых депутата. Против него выступили 109 депутатов оппозиционных партий за исключением представителей партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс», которые воздержались.

«В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят. Законопроект министерства труда включает, среди прочего, гибкий рабочий график, 13-часовой рабочий день», — говорится в тексте.

Документ спровоцировал протесты и забастовки в Греции, которые продолжались в течение последних месяцев. Участники акций называли законопроект «трудовым средневековьем».

Стоит отметить, что Греция стала первым членом Евросоюза, который официально ввел 13-часовой рабочий день.