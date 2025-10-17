В РФ начнут производство вермутов Martini

С весны 2026 года компания «Алвиса» планирует запустить производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero на своей винодельне Сhateau Alvisa. Об этом РБК рассказали в самой организации.

Отмечается, что в настоящее время «Алвиса» завершает строительство нового производственного комплекса на винодельне Сhateau Alvisa. Компания планирует выпускать около миллиона дал вермута в год. Данная продукция будет предназначаться только для российского рынка.

Проект «Алвисы» станет вторым крупным производством вермутов Martini за пределами Италии с момента появления напитков. Первое находится в Аргентине.

В качестве основы для вермутов, которые будут производиться в Дагестане, станет вино из винограда, которое «Алвиса» планирует закупать у местных фермеров. Концентрат субстанции из трав будут импортировать, а оборудование и линии розлива закупили в Европе.