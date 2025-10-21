«Яндекс Такси» изменит программу лояльности для водителей

В интервью РБК глава «Яндекс Такси» Александр Аникин сообщил, что компания изменит программу лояльности для водителей. Постоянные партнеры, сотрудничающие с сервисом дольше всех, смогут получать скидку на комиссию агрегатора — в высших уровнях программы она достигнет 10%.

По словам Аникина, за счет таких скидок водители в 2026 году получат около 5 млрд руб. дополнительного дохода. Мера направлена на удержание кадров в условиях хронического дефицита водителей, который сохраняется в отрасли уже несколько лет. При этом глава сервиса назвал эффект от этой инициативы среднесрочным и ограниченным.

Говоря о стоимости поездок, Аникин отметил, что за последний год средняя цена выросла на 12%, а в сентябре по сравнению с прошлым годом — на 7−8%, что близко к уровню инфляции.

«То есть ситуация нормализовалась», — сказал он.

В то же время глава компании признал, что у пользователей по-прежнему вызывают недовольство пиковые цены. По его словам, формирование стоимости поездки в такси похоже на биржевые торги: цена в конкретный момент зависит от соотношения спроса и предложения. Чтобы сделать этот процесс прозрачнее, до конца года в приложении «Яндекс Go» появится специальный экран, показывающий, из чего складывается стоимость заказа.

Для борьбы с ростом цен в часы пик сервис предлагает пользователям опции экономии. Когда спрос высок, в 30% случаев система предлагает более долгий, но дешевый вариант поездки. Однако только 20−30% пассажиров выбирают этот вариант — большинство предпочитает дождаться машину быстрее.

Аникин также сообщил, что стратегия «Яндекс Такси» включает развитие сегмента «райдтех», объединяющего разные виды городского транспорта. Через приложение уже можно построить маршрут на общественном транспорте, пополнить карту «Тройка» или оплатить аэроэкспресс. К 2026 году сервис планирует добавить покупку проездных, расписания и билеты на пригородные электрички, чтобы пользователь мог полностью спланировать и оплатить поездку в одном окне.

Аникин также предупредил о рисках, связанных с новыми требованиями Минпромторга к автомобилям такси, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Он назвал текущий перечень из 22 моделей слишком узким и выразил опасение, что при его буквальном применении многие города останутся без достаточного числа автомобилей. Особенно это затронет самозанятых водителей, для которых переход на новые модели может оказаться экономически невозможным. По оценке компании, число таких водителей может сократиться на 50% за два года.

До конца 2025 года «Яндекс Такси» начнет тестирование автономных автомобилей с новой технологией — «архитектурой трансформеров», позволяющей системе предсказывать траекторию движения. В 2026 году в Москве должны появиться первые 100 роботакси, доступных через приложение. По словам Аникина, внедрение беспилотников поможет решить кадровый дефицит и обеспечит «фундаментально иной уровень безопасности», при этом стоимость поездки останется сопоставимой с обычной.