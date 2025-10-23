Власти согласились отменить НДС на российский софт

Власти согласились исключить из налогового законопроекта норму об отмене с 2026 года освобождения от НДС реализации софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения, сообщили «Коммерсанту» несколько высокопоставленных источников в Белом доме.

Глава аппарата правительства, курирующий цифровую сферу вице-премьер Дмитрий Григоренко с подачи Минцифры в последние дни активно продвигал идею сохранения для IT-сектора действующего освобождения от НДС и получил поддержку Михаила Мишустина, согласовавшего принципиальное решение с президентом, выяснило издание. Основным тезисом в пользу сохранения статуса-кво для отечественного IT-сектора стала его системная значимость для независимости и цифровой трансформации, затронувшей все отрасли экономики, отмечают источники издания.

Уже подсчитано, что каждый бюджетный рубль, потраченный на поддержку IT-сферы, возвращает обратно два рубля. Однако пока что отказ от налоговой поправки не оформлен официально — это планируется сделать ко второму чтению. Первое прошло накануне, 22 октября, в ходе него закон о бюджете на ближайшую трехлетку был принят в полном объеме. Однако Минфин в лице присутствовавшего на заседании главы ведомства Антона Силуанова выразил готовность в дальнейшем обсудить «корректировки» и поправки к документу.

Инициатором дискуссии об отмене НДС на российский софт стал глава Минцифры Максут Шадаев, поддержавший письмо крупнейших IT-ассоциаций России. В нем они утверждали, что поправки приведут к росту налогового бремени до 46,5 млрд рублей, что превышает запланированные Минфином поступления в российский бюджет от введения налога. Кроме того, нововведения могли негативно сказаться на миграции «мозгов» за рубеж и росте банкротства технологических компаний.