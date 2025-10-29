NVIDIA достигла капитализации в $ 5 трлн — первая в истории
Компания NVIDIA достигла капитализации в $ 5,1 трлн. Данные об этом представлены на портале Companies by Marketcap.
Таким образом, компания в очередной раз занимает первое место по капитализации в США. За всю историю страны такого рекорда на рынке не добивался никто. Второе место, как и всегда, занимает компания Microsoft с $ 4 трлн.
Рейтинг компаний с самой высокой капитализацией в США:
NVIDIA — $ 5,13 трлн.
Microsoft — $ 4,016 трлн.
Apple — $ 4,010 трлн.
Google — $ 3,25 трлн.
Amazon — $ 2,45 трлн.
NVIDIA достигла таких высоких результатов благодаря развитию искусственного интеллекта в мире. Компания производит устройства, которая необходимо для быстрой обработки ИИ-запросов.