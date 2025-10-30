Wildberries задумала купить страховую компанию

Российский маркетплейс Wildberries рассматривает приобретение небольшой страховой компании с лицензией на ОСАГО и на осуществление других видов страхования сегмента «не жизни». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Wildberries намерен приобрести страховую компанию за 500 млн — 1 млрд руб. Маркетплейсу уже было предложено несколько вариантов.

Среди потенциальных компаний для покупки эксперты называют «Тит» (капитал организации составляет 900 млн руб.), «Интери» (1,2 млрд руб.) и «Аскор» (500 млн руб.).

В числе преимуществ покупки страховщика по сравнению с запуском собственной компании аналитики называют скорость, т. к. для создания страховщика с нуля нужно от шести месяцев до 1,5 лет, в том числе из-за долгой процедуры лицензирования. При этом при покупке страховой компании есть свои риски, например, ошибки в актуарной политике.

Эксперты полагают, что Wildberries может использовать страховую компанию для монетизации клиентской базы и повышения количества общения с покупателями. А применение данных о потребителях, их покупках и поведении позволит маркетплейсу создать удобные страховые продукты и встроить их в клиентские пути при приобретении других товаров.

В декабре прошлого года Wildberries начал продажу страховых полисов.