ЦБ аннулировал лицензию московского банка

Центральный банк России аннулировал лицензию «Драйв Клик банка».

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

Банк России... аннулировал лицензию... ООО »Драйв Клик Банк» (рег. № 2168, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 111 место в банковской системе, — указывается в заявлении.

Причиной решения стало ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о её добровольной ликвидации.

В январе ЦБ России аннулировал лицензию АО «НС Банк» на управление ценными бумагами.