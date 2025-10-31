Wildberries тестирует беспилотную доставку

Онлайн-ретейлер Wildberries начал тестировать доставку грузов с помощью беспилотных авиационных систем.

© Пресс-служба Wildberries

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

"РВБ запустила тестирование доставки грузов с помощью беспилотных авиационных систем. При поддержке комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (ФЦ БАС) прошли первые доставки со склада в ПВЗ региона", - говорится в сообщении.

Площадкой для проверки технологии стал логистический комплекс в Шушарах. Полет был выполнен с использованием сертифицированного отечественного БАС, рассказали в пресс-службе.

В рамках испытания был отработан сложный логистический маршрут с несколькими точками посадки. БАС последовательно доставил груз из сортировочного центра Wildberries "Шушары" в фирменный пункт выдачи заказов (ПВЗ) на Полевой улице, после чего вернулся на склад, поделились в компании.

Как отметил руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким, компания постоянно работает над тем, чтобы сделать процесс доставки наиболее удобным и быстрым для покупателей.