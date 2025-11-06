Илон Маск может уйти в отставку с поста директора Tesla

Илон Маск может уйти в отставку с поста гендиректора Tesla. Это случится в том случае, если инвесторы проголосуют против пакета вознаграждений на 878 миллиардов долларов, пишет Reuters.

В совете директоров утверждают, что только Маск может выполнить свои обещания по превращению компании в гиганта в области искусственного интеллекта, поставляющего миллионы самоуправляемых роботакси и гуманоидных роботов. Если он достигнет этих целей, рыночная стоимость Tesla вырастет до 8,5 триллиона долларов.

Иные крупные акционеры предупреждают, что это предложение представляет собой огромный риск для инвесторов. Нарушаются принципы корпоративного управления не только из-за размера вознаграждения, но и потому, что совет директоров явно ставит будущее Tesla на одного лидера, который имеет множество конфликтов интересов.

Ранее Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов.