В России решили продолжить экономить на нефтяных компаниях

Правительство пересмотрело планы по возвращению полных выплат в рамках топливного демпфера. Экономить на нефтяных компаниях предполагается и после 2026 года, что может принести бюджету в 2027-2028 годах более 900 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс, разработанные Минфином, пишут «Известия».

Речь идет о продлении действия коэффициента «Вспр» в формуле расчета выплат, учитывающий дисконт на российские нефтепродукты. Параметр ввели в сентябре 2022 года. Тогда предполагалось, что его действие продлится до конца 2026 года.

В поправках указывается, что в 2027 году предполагаемое снижение выплат из-за коэффициента составит 422,8 миллиарда рублей, а далее — 493,1 миллиарда.

С января по октябрь выплаты Минфина по демпферному механизму составили 759,3 миллиарда рублей. Его принцип таков, что при продаже топлива на внутреннем рынке дешевле, чем по экспортным контрактам, нефтяные компании получают компенсацию, а в обратном случае вынуждены уплачивать в бюджет образовавшиеся сверхдоходы.

На фоне запрета экспорта бензина, связанного с топливным кризисом на внутреннем рынке, власти ввели мораторий на обнуление топливного демпфера. Такая мера позволяет нефтяным компаниям не бояться резкого роста оптовых цен на бензин. Без моратория превышение индикативных цен на 10 процентов для бензина и на 20 процентов на дизельное топливо могло лишить производителей сотен миллиардов рублей, что грозило взлетом стоимости нефтепродуктов.

Помимо этого, Минфин предложит обнулить ставку акциза на денатурированный этиловый спирт, используемый для изготовления бензина, при поставке на нефтеперерабатывающий завод с официальным свидетельством о переработке.

До этого вице-премьер Александр Новак предложил Минфину разработать стимулы для использования этилового спирта в производстве бензина. Предполагается, что увеличение допустимой доли этанола в бензине Аи-92 с нынешних 1,5 процента до 10 процентов увеличит выпуск указанного вида топлива на 100 тысяч тонн в месяц. Применение этанола улучшает экологические характеристики топлива, но требует адаптации технологических процессов и повышает риски коррозии в топливной системе автомобилей, на рассчитанных на такие параметры бензина.

По итогам октября выплаты нефтяникам в рамках топливного демпфера составили 43,8 миллиарда рублей.