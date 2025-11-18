Tutu.ru купил домен travel.ru

Операционная компания сервиса путешествий Tutu.ru — ООО «Новые туристические технологии» (НТТ) стала владельцем товарного знака «Travel.ru туризм и путешествия». Еще в августе 2025 года к OOO перешел и домен travel.ru, сообщают «Ведомости».

Ранее товарный знак принадлежал ООО «Технологии туризма», а домен — американской Rus Travel Group Ltd. Сайт Travel.ru не обновляется с августа 2025 года, а сервисы бронирования на нем не работают.

Гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина отмечает высокую узнаваемость домена и его богатую историю. По ее оценке, стоимость адреса может достигать десятков или даже сотен миллионов рублей. Товарный знак, учитывая его специфику, стоит существенно меньше — в пределах нескольких миллионов.

Домен travel.ru существует с 1997 года, а туристический портал заработал в 1998-м. Его создала Ася Патрышева при поддержке Mail.ru, владевшего затем 51% проекта. В 2004 году Mail.ru продал свой пакет сети агентств «Магазин горящих путевок», а в 2013-м портал полностью выкупил сервис бронирования отелей Oktogo, однако в 2017 году проект прекратил работу из-за финансовых проблем.

Ранее стало известно, что Emerging Travel Group (ETG) планирует продать сервис онлайн-бронирования отелей «Островок» до конца 2026 года.