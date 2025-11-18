«Газпром» стал главным совладельцем автопроизводителя Aurus

Структура «Газпрома» приобрела контрольный пакет (51%) производителя автомобилей класса люкс Aurus, это произошло лет 2025 года. Об этом сообщили неназванные источники, знакомые с акционерами компании, и подтвердил собеседник в крупном автоконцерне.

По словам источников, пакет акций Aurus был приобретен на «Газпром тех» — дочернюю компанию «Газпрома», учрежденную в 2023 году для консолидации активов в сфере авиации, судостроения и автопрома. Сумма сделки составила примерно 12-13 миллиардов рублей, отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Ранее доля в Aurus принадлежала арабскому фонду Tawazun (36%) и госинституту ФГУП НАМИ. В конце декабря 2024 года 36% акций автопроизводителя, ранее принадлежавшие арабскому фонду, перешли российской компании «Дедал». ФГУП НАМИ владело 63,5% Aurus, а оставшиеся 0,5% были у «Хит моторз рус». Еще в конце 2023 года предполагалось, что «Газпром» может войти в капитал Aurus с долей до 40%, которую газовая компания могла получить от основного акционера — ФГУП НАМИ. Вырученные деньги планировалось направить на проект по выпуску более доступных автомобилей. Сейчас перечень акционеров Aurus скрыт.