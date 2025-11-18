Альфа-банк приобрел лизинговую компанию «Европлан»

SFI продал лизинговую компанию «Европлан» Альфа-банку
Инвестиционный холдинг SFI («ЭсЭфАй») продал 87,5% акций лизинговой компании «Европлан» Альфа-банку, свидетельствуют данные раскрытия на портале корпоративной информации. Ровно через четыре минуты в редакционном материале газеты «Коммерсантъ» вышла готовая новость о сделке, где были запрошены комментарии всех сторон, а также источники, близкие к сторонам сделки.
Из материалов компании следует, что холдинг и Альфа-банк заключили договор купли-продажи на 105 млн акций «Европлана». Среди отлагательных условий: получение покупателем одобрения сделки со стороны ФАС, получение одобрение сделки со стороны органов управления Альфа-банка, одобрение акционерами «Европлана» выплаты дивидендов в 6,96 млрд рублей, которое не было отменено до даты завершения сделки. Срок исполнения обязательств по сделке наступает через полгода после даты даты договора, либо ее придется согласовать сторонам сделки отдельно.
Собеседники газеты указали, что банк намерен консолидировать 100% акций лизинговой компании за 65 млрд рублей, что «станет крупнейшей сделкой на лизинговом рынке». Завершение сделки, по их словам, запланировано после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года и получения согласия ФАС, после этого банк намерен выставить оферту миноритариям. Таким образом, «Европлан» перестанет быть публичной компанией.
В конце марта 2024 года «Европлан» провела IPO, для которого вся компания была оценена в 105 млрд рублей. Инвесторам были предложены акции на сумму 13,1 млрд рублей. По итогам размещения доля акций «Европлана» в свободном обращении (free-float) составила 12,5% от акционерного капитала компании.
- «Европлан» – одна из крупнейших российских автолизинговых компаний, которая оказывает полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2025 года компания заняла восьмое место среди российских лизингодателей по объему нового бизнеса, текущий портфель компании составил 349,8 млрд рублей. Компания заметно сократила портфель (был 440,3 млрд рублей) и доходы. Чистая прибыль «Европлана» по МСФО за первое полугодие 2025 года упала на 78% до 1,9 млрд рублей. Своему акционеру – холдингу «ЭсЭфАй» — она за то же время выплатила 1,7 млрд рублей дивидендов. В конце 2023 года 51% акций «Европлана» был заложен по кредитам холдинга, но к 31 декабря 2024 года залог был снять, указано в его отчетности.
- «ЭсЭфАй» был создан семьей российского бизнесмена Михаила Гуцериева, контролирует холдинг его сын Саид. Помимо 87,5%-ной доли в ЛК «Европлан», в него входит 49% страховой компании ВСК, а также 9,87% ритейлера «М.Видео». Из всех активов только ВСК не торгуется на бирже. О том, что холдинг может в перспективе нескольких лет вывести и ВСК на биржу, рассказывали в 2023 году источники Frank Media. Однако в ноябре появилась информация о том, что ВСК может быть продана частному инвестору.