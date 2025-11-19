Популярная сеть кафе-пекарен оказалась в тяжелом положении

Бизнес сети «Хлеб насущный» оказался в тяжелом положении: управлявшее сетью ООО «Роял бейкери» в сентябре 2024 года признано банкротом. Проблемы сети копились давно: ухудшалось качество, росли долги и закрывались точки. В настоящее время осталась только одна работающая пекарня, сообщают «Ведомости».

Корреспондент издания убедился, что горячая линия сети не отвечает, а сервер не принимает электронные письма. Невозможно сделать онлайн-заказ на сайте компании, однако продукция сети пока доступна через агрегаторы доставки. Социальные сети бренда последний раз обновлялись в августе.

Сейчас контактным лицом сети значится индивидуальный предприниматель Екатерина Иванова, связанная с ООО «Юнайтед групп» и ООО «Хлеб насущный – Таганка». Последняя компания также рискует стать банкротом — в ноябре в Арбитражный суд Москвы поступил соответствующий иск.

Всего в 2025 году к OOO подано 37 исков на сумму более 30 млн руб., а счета «Юнайтед групп» заблокированы по запросу налоговой. Кредиторами «Хлеба насущного – Таганка» выступают, в частности, поставщики. Например, кондитерская Chaudeau пытается взыскать около 1,1 млн руб., заявляя о проблемах с оплатой с апреля 2025 года и непогашенном долге в 1,5 млн руб.

Владельцы, по мнению экспертов, потеряли интерес к проекту на фоне усложнения рынка, а попытки обновить концепцию и расширить услуги не принесли эффекта. Сеть сокращается уже несколько лет: выросла аренда, увеличилась себестоимость, часть клиентов ушла в бюджетные форматы. Франшиза, запущенная в 2019 году, также не дала планируемого роста из-за высокой стоимости открытия точки и последствий пандемии.

