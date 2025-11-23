Успех Google на рынке ИИ испортил планы OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уведомил сотрудников компании о возможном ухудшении финансовых перспектив. По внутренним оценкам, из-за резкого усиления позиций Google на рынке ИИ после выхода модели Gemini 3 Pro темпы роста выручки могут снизиться до 5–10% уже к 2026 году, сообщает The Information.

В служебной записке Альтман признал, что OpenAI столкнулась со сложными экономическими условиями и потерей прежнего технологического преимущества. По его словам, компания вынуждена переходить в режим ускоренной перестройки стратегии и принимать смелые решения, даже ценой временного отставания по ряду направлений. Особый акцент он призвал сделать на ускорении фундаментальных исследований в области сверхинтеллекта.

Тон обращения заметно контрастирует с прежними публичными заявлениями руководства, в которых OpenAI позиционировалась как безусловный лидер рынка и компания, способная достичь капитализации в $1 трлн. Внутри коллектива письмо вызвало смешанную реакцию — от признательности за откровенность до опасений по поводу возможной заморозки найма и пересмотра долгосрочных планов.

Дополнительным фактором давления стал спад корпоративного спроса на генеративный ИИ. Крупные технологические компании пересматривают планы масштабного внедрения таких решений: Microsoft притормозила расширение ИИ-функций в Azure, а Salesforce сократила число пилотных проектов. По оценкам аналитиков, до промышленной эксплуатации не доходят до 95% инициатив в сфере ИИ, несмотря на рост капитальных затрат на инфраструктуру дата-центров до $400 млрд.