В России увеличат финансирование льготных автопрограмм

Правительство планирует расширить поддержку льготного автокредитования и лизинга в ближайшие три года. Как передаёт ТАСС, замминистра промышленности Альберт Каримов сообщил, что общий объём составит 164 миллиарда рублей вместо запланированных ранее 115. В следующем году около 20 миллиардов направят на автокредиты, ещё 30 - на льготный лизинг. По данным министерства, с января по октябрь по этим программам продали более 163 тысяч машин, и больше половины - российские бренды. Каримов также отметил, что локализованным автопроизводителям могут продлить отсрочку по уплате утильсбора - такую меру уже применяли, и её предлагают сохранить для компаний со специнвестконтрактами.