"Это в связи с чем?": Путин о санкциях США против нефтяных компаний

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не ожидал введения Вашингтоном новых санкций против российских нефтяных компаний и "даже не понял, что происходит", так как конфликтных ситуаций между странами не возникало.

"[Глава МИД РФ Сергей] Лавров и [госсекретарь США Марко] Рубио встречались в Нью-Йорке на полях Генассамблеи [ООН]. В целом, в общем, поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало, то есть мы оставались на платформе Анкориджа, - сказал Путин журналистам в Бишкеке. - И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то?".