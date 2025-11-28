Чистая прибыль РЖД рухнула

По итогам первых девяти месяцев 2025 года чистая прибыль ОАО «РЖД» по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) рухнула на 76 процентов, до 24,9 миллиарда рублей. Документ опубликован на сайте компании.

© Global look

Суммарные доходы РЖД выросли на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,7 триллиона рублей, из которых основная часть (1,9 триллиона, плюс восемь процентов) приходится на грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре.

Доходы от пассажирских перевозок прибавили 13,3 процента (374,8 миллиарда рублей), а операционные расходы увеличились на 11 процентов, до 2,3 триллиона рублей.

С начала года долгосрочные обязательства компании увеличились с 2,2 триллиона рублей до 2,6 триллиона, а краткосрочные сократились с 2,8 триллиона до 2,65 триллиона рублей. Таким образом, общий размер обязательств превысил 4,2 триллиона рублей.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов исключил вариант правительственной помощи РЖД через конвертацию части долга в акции с последующим выкупом. По его словам, такой вариант «абсолютно не соответствует действительности». До этого глава Минфина Антон Силуанов указал, что действующие правила расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не предусматривают поддержку компании.

Поводом для комментариев стала информация агентства Reuters о том, что чиновники ищут способы помочь РЖД справиться с долговой нагрузкой. В том числе речь шла о повышении тарифов на перевозки грузов и ускорении выдачи субсидий. Способ предполагается выбрать на декабрьском совещании кабинета министров.