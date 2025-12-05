Rambler&Co стал дважды победителем премии «Рейтинг Рунета – 2025»

Проекты «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» показали, как интерактивный лонгрид способен вовлекать читателей в историю.

3 декабря 2025 года прошла торжественная церемония награждения конкурса «Рейтинг Рунета», который отмечает лучшие сайты и мобильные приложения. Медиахолдинг Rambler&Co получил две награды в категории «Культура. Искусство. Общество».

Первое место занял антинаркотический проект «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «Русская мефедроновая чума». Интерактивное расследование можно прочесть как короткий увлекательный сериал или погрузиться в более подробное исследование вопроса. А благодаря дизайну и музыкальному сопровождению он удерживает внимание пользователей, как короткие видео в соцсетях. Визуальное оформление проекта вдохновлено темной эстетикой ночных клубов, индустриальных пространств и спальных районов, где чаще всего работают распространители опасных наркотиков.

Третье место занял проект «Газеты.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «Полет с Гагариным», который настолько погружает читателя в атмосферу первого космического полета, что можно почувствовать себя непосредственным участником событий. Страница оформлена как длинная история, где каждое движение курсора приближает пользователя к огненному старту ракеты а далее ведет по ключевым этапам легендарной миссии: по орбитальному полету и напряженному приземлению. Архивные фотографии, документы и карты, а также яркие визуальные акценты не служат фоном, а становятся настоящими кадрами из прошлого и превращают проект в интерактивный фильм. Это не просто рассказ о полете – это визуальное путешествие в 12 апреля 1961 года, которое помогает задуматься о величии этого исторического момента.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Для нас визуальный сторителлинг – это не декоративный элемент, а полноценный язык общения с аудиторией. Сегодня медиахолдинг Rambler&Co создает мультиформатные проекты, используя те инструменты и форматы, к которым привык современный потребитель контента: интерактив, звук, движение. Мы осознанно применяем всю выразительную силу визуальных коммуникаций и мультимедиа, чтобы сложные и важные истории не просто рассказывались, а проживались читателем и вызывали эмоциональный отклик. Благодарен экспертам премии за высокие оценки наших проектов, а также командам, которые над ними работали».

«Рейтинг Рунета – 2025» – всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений, который ежегодно проводится среди разработчиков и владельцев проектов.