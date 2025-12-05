Стартап дочери Билла Гейтса подорожал до $180 млн

Нью-йоркский стартап Phia, основанный дочерью сооснователя Microsoft Фиби Гейтс и ее однокурсницей из Стэнфорда Софией Кианни, привлек $30 млн в новом раунде финансирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на корпоративные документы.

Phia развивает ИИ-сервис для онлайн-покупок через приложение для iPhone и расширение для браузера Google Chrome. Сервис использует нейросети для поиска внешне похожей одежды, обуви и аксессуаров, включая новые и подержанные товары, а также анализа ценового уровня — низкая, типичная или высокая. Платформа агрегирует предложения более чем с 40 тыс. сайтов ритейлеров и реселлеров.

По данным Forbes, за первые пять месяцев работы сервис привлек 500 тыс. пользователей и заключил более 5000 партнерств с брендами. Bloomberg уточняет, что к ноябрю 2025 года Phia была скачана 750 тыс. раз.

В сентябре 2025 года стартап завершил посевной раунд с привлечением $8 млн от Kleiner Perkins, Хейли Бибер, Крис Дженнер и других инвесторов. С учетом нового финансирования оценка Phia достигла $180 млн.