В Башкирии намерены продать часть акций "Башнефти"

Власти Башкирии рассматривают возможность приватизации части акций ПАО "Акционерная нефтяная компания" "Башнефть".

Об этом сообщается в проекте поправок в план приватизации госимущества на 2024-2026 годы, опубликованном на официальном сайте министерства земельных и имущественных отношений региона.

"Количество акций, планируемых к приватизации, - 11303564", - говорится в документе, подготовленном министерством.

В проекте отмечается, что указанные 11,3 млн акций составляют 6,36% уставного капитала компании.

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность в более чем 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской областях. Акции компании котируются на Московской бирже. Более чем 50% акций владеет "Роснефть", 25% плюс одна акция у Башкирии.