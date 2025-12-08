«Мелодия» возобновила производство пластинок

"Мелодия" начинает выпуск пластинок на собственном заводе в Новосибирске из-за высоко спроса у аудитории.

Первая партия пластинок, состоящая из работ Давида Тухманова, группы Zodiac и ВИА "Дос-Мукасан", уже появилась в продаже, сообщили ТАСС в пресс-службе "Фирмы Мелодия".

"Фирма Мелодия" до сих пор ассоциируется у большинства наших соотечественников с виниловыми пластинками. Возрождение производства под брендом "Мелодия" - это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов "Мелодии", - приводятся слова генеральный директор компании Андрей Кричевский.

Первой пластинкой нового производства стала "Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем" 1980-х годов, разработанная врачами ялтинского санатория. В партию также вошел релиз "По волне моей памяти" Давида Тухманова, альбом Disco Alliance латвийской группы Zodiac и альбом ВИА "Дос-Мукасан". Грампластинки напечатаны в 2025 году, матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент. Звукорежиссером реставрации и ремастеринга выступил Максим Пилипов. Отмечается, что в планах у завода - расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний.

Как ранее ТАСС сообщил Кричевский, объем первоначальных инвестиций составил порядка 150 млн рублей. Это предприятие полного цикла на базе изготовленной в Гонконге производственной линии Allegro II. Основными странами-поставщиками оборудования стали Швеция, Швейцария, Италия, Китай. Фирма планирует выпуск композиций как из своего каталога, так и на заказ, благодаря чему любой заказчик - артист, автор, лейбл, агентство, правообладатель - сможет выпустить свой альбом. Объемы производства составят около 100 тыс. пластинок в год.